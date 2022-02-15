Болельщики раскупили все билеты на благотворительный матч «Автомобилиста»

Сегодня в КРК «Уралец» пройдет благотворительный матч между «Автомобилистом» и «Салаватом Юлаевым» – это товарищеская игра, т.к. КХЛ приняла решение досрочно завершить регулярный сезон из-за ситуации с коронавирусом и олимпийской паузы.

В плей-офф попала только уфимская команда, а вот екатеринбуржцы по итогам уже пройденных игр в розыгрыш Кубка Гагарина не прошли, что вызвало негодование как у клуба, так и у болельщиков, которых лишили возможности смотреть матчи любимой команды. Вероятно поэтому на сегодняшний матч быстро раскупили все билеты. Каждый стоил по 500 рублей. Все собранные деньги отправятся на покупку прибора QIAcube Connect для Центра детской онкологии и гематологии. Акцию «Автомобилист» проводит совместно с благотворительным фондом «Дети России».

Второй матч пройдет в четверг, 17 февраля, билеты на него еще есть. Начало обеих игр – в 18:30 по местному времени. Трансляцию покажут на Областном телевидении, телеканалах КХЛ и КХЛ Prime.

Екатеринбург, Елена Сычева

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