Каждая пятая пачка сливочного масла – подделка

В Свердловской области вновь проверили сливочное масло, которое продается в магазинах. Оказалось, что 18% образцов – это фальсификат. Проверку проводила испытательная лаборатория Свердловского референтного центра Россельхознадзора, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Лаборатория проверила образцы сливочного масла на соотношение метиловых эфиров жирных кислот. Пробы поступили на исследования как от предприятий-производителей, осуществляющих производственный контроль или сертификацию своей продукции, так и от Управления Россельхознадзора по Свердловской области, проводящего государственный мониторинг качества и безопасности пищевой продукции. Химики-аналитики выявили образцы, показатели которых не соответствовали требованиям нормативных документов, что является признаком фальсификации жировой фазы масла жирами немолочного происхождения», – уточнили в пресс-службе Россельхознадзора.

Проще говоря, в 18% случаев в сливочное масло сделано с использованием заменителей молочного жира. Такая продукция должна особым образом маркироваться – и на упаковке, и на полке магазина.

Екатеринбург, Елена Сычева

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