В ДТП погибла 10-летняя девочка. Ее сестра-близнец в больнице (ФОТО)

В ДТП на 93-м километре автодороги федерального значения Екатеринбург – Шадринск – Курган при столкновении двух автомобилей погибла 10-летняя девочка, ее сестра-близнец и оба водителя получили травмы.

Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, авария случилась 15 февраля около 18 часов 30 минут. Автомобиль «Лифан Х60» под управлением женщины 1981 г.р. двигался со стороны Курганской области по направлению к Екатеринбургу, когда на дорогу выбежало дикое животное. Водитель пыталась объехать его и столкнулась с встречной «Хондой CR-V», за рулем которой был житель Каменского района 1956 г.р.

Дочки-близнецы владелицы «Лифана» сидели на заднем сиденье в детских удерживающих креслах, были пристегнуты ремнями безопасности. Одна из них погибла на месте, вторая попала в больницу. Мать пояснила, что они ехали из области в Екатеринбург, чтобы дети вернулись с дистанта в школу.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть предельно внимательными и убеждаться в полной безопасности при совершении маневров обгона.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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