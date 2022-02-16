Сервис видеоконсультаций с врачами заработает через полторы-две недели

Свердловское министерство цифрового развития и связи подготовило сервис, который позволит гражданам посредством видео-конференц-связи получить консультацию врача.

Как рассказал на брифинге глава минцифры Михаил Понмарьков, сейчас сервис проходит стадию тестирования. «Сделаем его доступным для граждан в течение полутора-двух недель», – пообещал министр.

Замгубернатора Павел Креков добавил, что после запуска этого механизма скорая помощь все равно будет выезжать на дом по вызовам (случаи, угрожающие жизни, нарушение сердечного ритма и т.д.). «Человек обращается в поликлинику, называет симптомы. Если симптоматика реальна, в этом случае происходит выезд на дом. Есть приказ минздрава Свердловской области, регулирующий телекоммуникационные дела, открытие больничного листа. Он отправлен во все медицинские учреждения. Как только закончится создание базы для телеконсультаций, приказ начнет действовать», – заявил он.

Он добавил, что бывают симптомы, которые требуют дополнительных исследований, которые можно провести только в поликлинике. Но введение телеконсультаций должно минимизировать вызовы пациентов в медучреждения.

Екатеринбург, Анастасия Истомина, Елена Владимирова

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