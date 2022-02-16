Куйвашев обещал решить проблему пробок в Академическом и Солнечном

Губернатор Евгений Куйвашев пообещал уже в этом году плотно заняться строительством и реконструкцией улиц в районах Академическом и Солнечном.

«Я знаю, что одна из главных проблем Екатеринбурга – постоянные пробки в Академическом и Солнечном районах. Понимаю, что жителям хотелось бы решить ее как можно быстрее. Поэтому уже в этом году больше 2 миллиардов рублей из федерального и областного бюджетов будет выделено на строительство и реконструкцию улиц и двух школ в этом районе», – написал он на своей странице в инстаграме.

Губернатор включил в список на этот год:

– улицу Лучистую с расширением перекрестков Счастливой и Лучистой, Чемпионов и Лучистой;

– улицу № 8 в Солнечном на участке от Лучистой до бульвара Золотистого;

– участок от улицы Любви до улицы Нескучной;

– улицу Любви от Чемпионов до Счастливой и улицу Счастливую от улицы № 11 до улицы Любви;

– улицу 2-ю Новосибирскую и Лучистую;

– улицы Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей;

– улицу Хрустальногорскую от проспекта Академика Сахарова до Суходольской, улицу Евгения Савкова от Хрустальногорской до Косотурской, улицу Косотурскую от Евгения Савкова до Суходольской, и улицу Суходольскую от Хрустальногорской до Тенистой;

– улицу Чкалова от улицы Академика Сахарова до перспективной улицы Академика Парина.

Впрочем, подписчики традиционно сомневаются в успехе, а некоторые по традиции просят построить вторую ветку метро.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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