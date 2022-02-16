Житель Екатеринбурга пытался спустить в унитаз 15 кг конопли (ФОТО)

Борцы с наркоторговлей при поддержке сотрудников ОМОН задержали местного жителя, который вырастил на съемной квартире урожай конопли.

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых, когда 34-летний предполагаемый наркодилер понял, что за ним пришли, он попытался утопить в унитазе более 15 кг конопли.

«Часть выращенного своими руками дурмана растительного происхождения тут же улетела в окно, а то, что осталось, он попытался смыть в узкое отверстие унитаза. Но поскольку опасное вещество было уже высушено и имело легкий вес, уходило оно крайне неохотно. Именно в момент уничтожения улик его владельца и взяли», – рассказал Горелых.

В общей сложности в квартире хранился канабис общим весом свыше 16 кг. Растения культивировались в специально оборудованной для этих целей теплице. Возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы, он арестован.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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