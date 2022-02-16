В Екатеринбурге турагент пообещала клиентам Таиланд на Новый год и исчезла с полумиллионом рублей

Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело туристического агента, которая похитила у клиентов более 500 тысяч рублей. Причем ранее женщина уже была осуждена за мошенничество.

По версии следствия, турагент в конце 2017 года заключила с тремя гражданами фиктивные договоры по подбору и организации туров в Таиланд. Женщина представилась сотрудницей турфирмы и сообщила клиентам, что действует от имени ее руководителя. Но в реальности подозреваемая не имела никакого отношения к фирме, а имя директора было вымышленным. Клиенты ей поверили, так как были лично знакомы с женщиной. За организацию туров они отдали от 160 до 250 тысяч рублей, и даже получили приходные ордера. Ближе к новогодним праздникам, когда должны были состояться поездки, турагент перестала выходить на связь. Обманутые клиенты обратились в полицию.

«Как выяснилось, эти потерпевшие оказались далеко не единственными, кто пострадал от действий обвиняемой. Екатеринбургской полицией в 2018-2019 годах было выявлено еще порядка 20 аналогичных эпизодов противоправной деятельности указанной женщины. В настоящее время гражданка признана судом виновной в совершении преступлений, предусмотренных различными частями статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В данный момент она отбывает 5-летний срок лишения свободы в колонии общего режима», – сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга. Новое уголовное дело с обвинительным заключением было передано в суд.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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