Екатеринбургский депутат удивился, что отряды «Юнармии» возглавляют девочки

Обсуждение итогов работы юнармейского движения в Екатеринбурге сегодня на заседании образовательной комиссии городской думы привело к неожиданной дискуссии. Депутат Михаил Матвеев заметил, что практически во всех школах юнармейские отряды возглавляют девочки, а курируют занятия педагоги-женщины.

«Я был на нескольких конкурсах «Юнармии» и видел, что в большинстве своем отрядами командуют девочки. Это что, сегодня веяние такое? Или среди пацанов вообще нет кадров, которые способны сказать: «Равняйся, смирно, вперед!». Все-таки долг и честь защищать Родину всегда отводилась мужикам, и никто эту роль не перечеркивал и не отменял», – высказался депутат.

Начальник штаба местного отделения «Юнармии» Дмитрий Ермаков признал, что проблема действительно есть. «Вы наступили на больную мозоль. Конечно, мы стараемся привлекать юношей в наше движение. Но да, есть тренд: высокая инициативность девочек. Я считаю, что пока нам удается найти баланс. Но это в целом комплексная проблема патриотического воспитания в нашей стране, которую невозможно решить на местном уровне. Что касается педагогов-кураторов, то в школах учителями работают в большинстве своем женщины. Поэтому у нас примерно такое соотношение: 70% женщин и 30% мужчин», – отметил докладчик.

По словам Ермакова, за пять лет через движение «Юнармия» прошли около 5 тысяч екатеринбургских школьников. Местное отделение организует для ребят военно-полевые походы, спортивные фестивали, мастер-классы от МЧС, турниры по страйкболу и лазертагу (эти названия расстроили депутата Матвеева, который хотел бы видеть «что-то более русское»). Юнармейцы также принимают участие в мемориальных митингах и мероприятиях, посвященных 9 Мая, и помогают ветеранам Великой Отечественной войны.

На сегодняшний день в Екатеринбурге насчитывается 132 юнармейских отряда, в них занимаются более 1300 детей. Напомним, детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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