Суточное число новых заражений коронавирусом растет три дня подряд

В Свердловской области три дня подряд растет число новых заражений коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвержден у 4997 человек, из них в Екатеринбурге – 1371. Общее количество зафиксированных в регионе случаев с марта 2020 года – 298 598.

«Состояние 576 госпитализированных оценивается как тяжелое, 320 из них находятся в реанимации, в том числе 238 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести в больницах региона составляет 4731. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – уточнили в оперштабе.

За сутки от коронавируса умерли 9 человек, всего в списке жертв инфекции – 10 163 свердловчанина.

Екатеринбург, Елена Сычева

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