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Среда, 16 февраля 2022, 16:05 мск

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В Нижнем Тагиле детей сводили на экскурсию в автозак (ФОТО)

Фото: официальный паблик администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле ветеранская организация «Боевое братство» организовала тематическую экскурсию для воспитанников детского сада и младших школьников. Детям показали автозак, оружие и полицейское снаряжение. Встреча прошла в рамках месячника защиты Отечества, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

«Для ребят были организованы небольшие армейские конкурсы, показ экипировки, ребята смогли научиться пользоваться настоящими радиостанциями, и самое главное – побывали внутри специального полицейского автомобиля! Восторгу детей не было предела!» – сообщают организаторы акции.

В конце встречи дошкольники поздравили ветеранов и сотрудников полиции с Днем защитника Отечества.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

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