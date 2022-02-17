В мэрии объяснили, почему сложно побороть парковки в три ряда на улицах

Замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов объяснил журналистам, почему в Екатеринбурге не удается побороть несанкционированные парковки в несколько рядов на улицах.

«Вопрос по парковкам нас тоже беспокоит, – заявил Бубнов. – Эвакуаторы и их сертифицирование – это компетенция минтранса Свердловской области, а эвакуация и составление протоколов – ГИБДД. Мы с коллегами на связи, пытаемся работать, но констатируем не очень интенсивную работу. Это можно объяснить тем, что у них большие потери личного состава из-за ковида и в принципе дефицит личного состава в полку ДПС».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Евгения Вирачева

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