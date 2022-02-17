Вице-мэр рассказал, при каком условии из метро уберут досмотр

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов рассказал, при каком условии из метро уберут досмотр. «Все, что мы делаем там, это соблюдение требований федерального закона. Пока не будет изменений в федеральном законодательстве, никаких изменений по досмотру не будет», – сказал он на встрече с журналистами.

По словам чиновника, из-за досмотра действительно несколько снизилась пропускная способность метрополитена, однако он сам, когда ездит в подземке, не испытывает затруднений с досмотром. «Никто меня карманы вытряхивать не заставлял, больше минуты никогда не стоял», – уточнил он, пообещав провести инспекцию утром на станциях Уралмаша, чтобы выяснить, есть ли там действительно проблемы.

Также Бубнов сообщил, что мэрия попробует решить вопрос с поправками в ФЗ через депутатскую вертикаль. «Она неплохо работает, – заметил он. – А так, в принципе, в метро определенные мероприятия мы проводим – камеры ставим, которые позволяют идентифицировать человека. Может быть, изменят закон все-таки».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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