На Ленина поставят камеры – ради штрафов тем, кто заедет на полосу для автобусов

В Екатеринбурге на проспекте Ленина устанавливают камеры автоматической фиксации нарушений, которые будут замечать автомобили, заезжающие на полосу для движения общественного транспорта. «Раньше автобус по Ленина ехал 30 минут, сейчас – 10. Камеры поставят – еще быстрее будет ехать», – заверил вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов сегодня на встрече с журналистами.

Напомним, в Екатеринбурге недавно подняли цену на проезд в общественном транспорте – теперь одна поездка стоит 32 рубля против прежних 28. Городские власти пытаются разгрузить улично-дорожную сеть, пересадив горожан на общественный транспорт.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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