Вице-мэр рассказал, когда квартальные начнут штрафовать нарушителей

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов заявил, что «не очень доволен» работой квартальных. «Полномочиями надо наделять людей. Сейчас они уговаривают и разъясняют, а надо штрафные санкции. По-другому люди не воспитываются, только деньгами», – сказал он.

По словам Бубнова, в ближайшее время у мэра Алексея Орлова назначена встреча с депутатами, на которой будет затронут и вопрос полномочий квартальных. «Будем просить изменений в областной закон об административных правонарушениях. Если не получится, то уже будем в федеральный просить изменения внести», – уточнил вице-мэр сегодня на встрече с журналистами.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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