Кировградский филиал колледжа имени Ползунова ждет большой ремонт

УГМК выделит 55 млн рублей в 2022 – 2023 годах на проведение ремонта помещений Кировградского филиала Уральского государственного колледжа им. И.И. Ползунова.

Средства будут направлены в рамках подписанного в декабре 2021 года Соглашения о подготовке кадров для предприятий и организаций, расположенных на территории Кировградского городского округа. Соглашение заключено между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, Уральской горно-металлургической компанией (УГМК), Кировградским заводом твердых сплавов (КЗТС) и Уральским государственным колледжем им. И.И. Ползунова.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УГМК, решение о подписании Соглашения было обусловлено несколькими факторами. Предприятия, расположенные в Кировградском округе, при активном развитии производства испытывают острую потребность в квалифицированных кадрах. Одновременно наблюдается отток молодежи из территории. Чтобы решить эти проблемы, необходимо дать возможность выпускникам школ получить качественное среднее профессиональное образование в родном городе, Кировграде.

Дорожную карту по реализации Соглашения обсудили на встрече с министром образования и молодежной политики Свердловской области Юрием Биктугановым председатель думы КГО Владимир Багин, управляющий горнозаводским управленческим округом Евгений Каюмов, директор по персоналу и общим вопросам ОАО «УГМК» Дмитрий Малышев, генеральный директор АО «Кировградский завод твердых сплавов» Александр Пельц и директор Уральского государственного колледжа им. И.И. Ползунова Андрей Козлов.

Фактически, проект по модернизации материально-технической базы Кировградского филиала колледжа начался в 2019 году, когда была создана мастерская по профессии «Слесарь-ремонтник». В 2021 году за счет средств областного бюджета и финансовой поддержки от Кировградского завода твердых сплавов оборудована мастерская «Лабораторный химический анализ».

В планах на 2022 и 2023 годы создание площадок для практической подготовки студентов по компетенциям:

– «Электромонтаж»,

– «Промышленная автоматика»,

– «Металлургия»,

– «Сварочные технологии».

Наряду с новыми направлениями в филиале колледжа сохранится подготовка специалистов по профессиям и специальностям, востребованным на территории Кировградского городского округа.

«Благодаря активной позиции УГМК проект принял свою завершенность и оформился в виде соглашения о конкретных действиях со стороны работодателей (УГМК, в лице АО «Уралэлектромедь», и Кировградского завода твердых сплавов) Консолидированная позиция работодателей позволила обеспечить значительную внебюджетную составляющую проекта, без которой он вряд ли состоялся бы в планируемых масштабах.», – отметил Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

«Это очередной проект государственно-частного партнерства УГМК в сфере образования. В частности, совместно с Правительством Свердловской области мы провели глобальную модернизацию Верхнепышминского механико-технологического техникума «Юность». И мы уверены в успешной реализации проекта в Кировграде» – сказал директор по персоналу и общим вопросам УГМК Дмитрий Малышев.

Кировград, Елена Васильева

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