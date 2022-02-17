Кировградский филиал колледжа имени Ползунова ждет большой ремонт

УГМК выделит 55 млн рублей в 2022 – 2023 годах на проведение ремонта помещений Кировградского филиала Уральского государственного колледжа им. И.И. Ползунова.
Средства будут направлены в рамках подписанного в декабре 2021 года Соглашения о подготовке кадров для предприятий и организаций, расположенных на территории Кировградского городского округа. Соглашение заключено между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, Уральской горно-металлургической компанией (УГМК), Кировградским заводом твердых сплавов (КЗТС) и Уральским государственным колледжем им. И.И. Ползунова.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УГМК, решение о подписании Соглашения было обусловлено несколькими факторами. Предприятия, расположенные в Кировградском округе, при активном развитии производства испытывают острую потребность в квалифицированных кадрах. Одновременно наблюдается отток молодежи из территории. Чтобы решить эти проблемы, необходимо дать возможность выпускникам школ получить качественное среднее профессиональное образование в родном городе, Кировграде.
Дорожную карту по реализации Соглашения обсудили на встрече с министром образования и молодежной политики Свердловской области Юрием Биктугановым председатель думы КГО Владимир Багин, управляющий горнозаводским управленческим округом Евгений Каюмов, директор по персоналу и общим вопросам ОАО «УГМК» Дмитрий Малышев, генеральный директор АО «Кировградский завод твердых сплавов» Александр Пельц и директор Уральского государственного колледжа им. И.И. Ползунова Андрей Козлов.
Фактически, проект по модернизации материально-технической базы Кировградского филиала колледжа начался в 2019 году, когда была создана мастерская по профессии «Слесарь-ремонтник». В 2021 году за счет средств областного бюджета и финансовой поддержки от Кировградского завода твердых сплавов оборудована мастерская «Лабораторный химический анализ».
В планах на 2022 и 2023 годы создание площадок для практической подготовки студентов по компетенциям:
– «Электромонтаж»,
– «Промышленная автоматика»,
– «Металлургия»,
– «Сварочные технологии».
Наряду с новыми направлениями в филиале колледжа сохранится подготовка специалистов по профессиям и специальностям, востребованным на территории Кировградского городского округа.
«Благодаря активной позиции УГМК проект принял свою завершенность и оформился в виде соглашения о конкретных действиях со стороны работодателей (УГМК, в лице АО «Уралэлектромедь», и Кировградского завода твердых сплавов) Консолидированная позиция работодателей позволила обеспечить значительную внебюджетную составляющую проекта, без которой он вряд ли состоялся бы в планируемых масштабах.», – отметил Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.
«Это очередной проект государственно-частного партнерства УГМК в сфере образования. В частности, совместно с Правительством Свердловской области мы провели глобальную модернизацию Верхнепышминского механико-технологического техникума «Юность». И мы уверены в успешной реализации проекта в Кировграде» – сказал директор по персоналу и общим вопросам УГМК Дмитрий Малышев.
Кировград, Елена Васильева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube