В Свердловской области 18 февраля ожидается сильный ветер

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам метеорологов завтра, 18 февраля, ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с.

Спасатели дали несколько рекомендаций жителям на время непогоды:

– пешеходам на улице следует идти на отдалении от стен домов, так как при сильном ветре с крыш и балконов может сорвать шифер;

– автомобилистам не стоит парковать машины вблизи деревьев и рекламных щитов;

– быть предельно осторожными и внимательными, не нарушать правила пожарной безопасности, так как сильный ветер может быстро раздуть огонь.

При возникновении опасных происшествий нужно звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России – «101» или на единый номер вызова экстренных служб – «112».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»