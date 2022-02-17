В 2021-м году мамы отказались от 46 новорожденных: это в два раза меньше, чем пять лет назад

В Свердловской области за пять лет более чем в два раза сократилось число детей-отказников, которых мамы бросили еще в роддоме. В 2016 году таких малышей было 119, в 2021-м – 46.

«К таким результатам, конечно, привел комплекс мер. Существенной стала профилактическая работа некоммерческого сектора. У нас общественниками был реализован проект, благодаря которому сегодня в Свердловской области уже не отказываются в роддомах от детей с расстройствами аутистического спектра. Раньше такие случаи были», – рассказал сегодня на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

Всего в регионе сегодня – 18 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 92% устроены в семьи, а не живут в детдомах.

«Доля таких детей, которых усыновили или над которыми установили опеку, она постоянно растет. В государственных стационарных учреждениях детей становится меньше, – рассказал министр, отвечая на вопрос «Нового Дня». – При этом мы не собираемся закрывать детдома совсем. Да, количество юридических лиц сократилось. Но мы не выводим их из инфраструктуры соцзащиты. Мы перенастраиваем эти площадки под реабилитацию: открываем стационарные или полустационарные отделения реабилитации».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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