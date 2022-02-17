Свердловские интернаты снова перешли на закрытый режим работы из-за Covid-19

Крупные социальные учреждения Свердловской области снова перешли на закрытый режим работы из-за подъема заболеваемости Covid-19. Об этом сообщил министр социальной политики региона Андрей Злоказов на пресс-конференции.

«С 2020 года мы долгое время проработали – особенно крупные стационары, интернаты – в закрытом режиме. Это когда две недели рабочая смена, то есть сотрудники живут в учреждении. Затем следующую смену запускают после отрицательных ПЦР-тестов. С начала 2020 года до июня 2021 года так жили. Когда был новый рост заболеваемости, мы снова перевели крупные стационары на закрытый режим. Сейчас так работают 30 учреждений», – пояснил министр.

По словам Злоказова, всего в системе социальной защиты населения в Свердловской области работают 18 тысяч сотрудников. Из них около 95% вакцинированы от коронавируса и сейчас проходят ревакцинацию. Случаи заболеваний среди социальных работников есть, но привитые переносят инфекцию легко. Чиновник признался, что и сам недавно переболел ковидом.

Андрей Злоказов также сообщил, что в школах-интернатах и детских домах готовится вакцинация воспитанников. Подростков опрашивают, согласны ли они поставить прививку от коронавируса. Отказов среди детей мало. Напомним, первая партия вакцины «Спутник-М» в размере 2400 тысяч доз была полностью использована, к концу февраля регион ждет новой поставки.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Валентина Ярославцева

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