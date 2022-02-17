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Вакцинация детей началась

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Четверг, 17 февраля 2022, 13:37 мск

Новости Екатеринбург

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Число заболевших коронавирусом на Урале снова больше пяти тысяч в сутки

В Свердловской области за последние сутки заразились коронавирусом 5011 человек, сообщает федеральный оперативный штаб. Госпитализированы 507 человек.

Семь человек умерли от Covid-19 за сутки. Вирус унес 10170 жизней за без малого два года.

Всего с начала распространения инфекции в регионе заболели 303609 человек.

Екатеринбург, Елена Сычева

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