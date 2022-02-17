1900 детей, которых впервые признали инвалидами, получат бесплатную реабилитацию в этом году

С июня-июля 2022 года дети, которым впервые официально поставят инвалидность, будут получать комплексную реабилитацию бесплатно. В этом году планируется помощь 1900 ребятам.

«Свердловская область стала пилотной для проекта детской реабилитации. Мы уже отобрали 7 учреждений в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском, где в 2022 году 1900 детей пройдут комплексную реабилитацию. Услуги начнем оказывать с июня-июля, когда будут разработаны стандарты и технологии», – рассказал на пресс-конференции министр соцполитики Свердловской области Андрей Злоказов.

Главное условие, которое прописано в федеральных документах, – ребенок должен быть первично признан инвалидом. Заключение дает Бюро медицинско-социальной экспертизы.

«После того, как бюро рассмотрело документы и присвоило инвалидность, составляется карта реабилитации, индивидуальная программа для каждого ребенка. И мы начинаем реабилитацию. В проекте будет реабилитация детей-инвалидов с нарушениями абсолютно любых функций, ограничений нет», – пояснил министр.

При этом реабилитации «по старой схеме» никто не отменяет. Услуги можно получить в социально-реабилитационных центрах, центрах помощи семье и детям, а также в некоммерческих организациях.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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