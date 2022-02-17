Из-за выезда на встречку в 2022 году погибло 26 человек

За полтора месяца в ДТП погибло 26 человек из-за выезда на встречную полосу. По информации ГИБДД, водители пренебрегают правилами безопасности.

В 2022 году зарегистрировано 64 ДТП, причиной которых стал выезд на встречную полосу. В них погибло 23 взрослых и трое детей. Травмы получили 100 человек, в том числе 14 детей.

Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, основная часть подобных ДТП происходит на загородных дорогах, нередко водители превышают скорость, поэтому их заносит. С начала 2022 года сотрудники ГИБДД поймали 1600 водителей, которые выезжали на встречку. Также было пресечено более 2300 случаев нарушений правил перевозки детей и более 20 тысяч фактов неиспользования ремня безопасности.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»