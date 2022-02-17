Депутаты согласовали кандидатуру будущего председателя счетной палаты Екатеринбурга

Рабочая группа Екатеринбургской думы сегодня провела собеседование с единственным кандидатом на пост председателя муниципальной счетной палаты – Александром Гетманчуком. Процедура была формальной, чиновника признали соответствующим всем требованиям закона. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе думы, окончательное решение о назначении депутаты примут на ближайшем пленарном заседании 22 февраля.

Как ранее писал «Новый День», Александр Гетманчук с 2004 по 2021 годы работал на различных должностях в органах прокуратуры. Летом прошлого года был назначен управляющим Южным округом. В феврале представлен как новый кандидат в руководители счетной палаты Екатеринбурга по согласованию с администрацией города. При этом кандидатуру Гетманчука предложили депутаты – треть от состава думы.

Ранее на пост председателя счетной палаты претендовали два человека. Спикер думы Игорь Володин предложил действующего председателя палаты Андрея Парунина, а мэр Алексей Орлов выдвинул кандидатуру бывшего главы областного избиркома Владимира Русинова. Из-за этого, как предполагают наблюдатели, между спикером и градоначальником разгорелся конфликт. В начале февраля оба кандидата внезапно отозвали свои заявления, а дума продлила сроки выдвижения кандидатур. После чего был выдвинут Александр Гетманчук.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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