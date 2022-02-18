Фельдшер скорой помощи отсудил у минздрава 500 тысяч рублей

Фельдшер скорой помощи только через суд смог добиться выплаты подъемных после устройства на работу в провинциальную больницу, сообщает прокуратура Свердловской области.

Врач был принят в штат ЦГБ Верхней Туры в ноябре 2020 года – в разгар пандемии коронавируса. В декабре он подал заявление о получении меры социальной поддержки. В связи с переездом в населенный пункт, где проживает меньше 50 тысяч человек, ему полагалась единовременная компенсация – так называемые подъемные. Однако минздрав Свердловской области в предоставлении такой выплаты отказал.

Права медицинского работника защитила прокуратура. Было установлено, что фельдшер соответствовал требованиям, и оснований для отказа у минздрава не было. Прокуратура направила судебный иск, чтобы возложить на региональное министерство обязанность заключить с врачом договор о предоставлении единовременной компенсационной выплаты. В Кушвинском суде дело было рассмотрено в пользу фельдшера. Позднее решение подтвердил и Свердловский областной суд, который оставил жалобу ответчика без удовлетворения.

В итоге минздрав выплатил врачу-заявителю положенную компенсацию в размере 500 тысяч рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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