20% свердловских пенсионеров продолжают работать

В 2022 году повысили пенсии, теперь люди, отправленные на заслуженный отдых, получают около 18 880 рублей в месяц. При этом более 20% пенсионеров продолжают работать.

Как сообщила на пресс-конференции заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда по Свердловской области Ольга Шубина, всего на учете в ПФР состоит 1 млн 303 тыс. пенсионеров, а работает из них 271 тыс. человек.

Как утверждает Ольга Шубина, в январе 2022 года пенсии повысили более чем на 1000 рублей, индексация составила 8,6%. Если в 2021 году средний размер выплаты был 17 475 рублей, то в 2022, после повышения, пенсионеры стали получать около 18 880 рублей.

1 февраля размер ежемесячных выплат повысили также инвалидам на 8,4%, а с 1 апреля повысят также социальные выплаты.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»