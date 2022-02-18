В Свердловской области растет число пациентов с коронавирусом на ИВЛ

В последние дни на Среднем Урале число новых случаев коронавируса остается стабильным – около 5000 в сутки. Но растет количество пацентов, которые нуждаются в искусственной вентиляции легких. Если в начале недели на ИВЛ было 205 человек, сегодня – уже 243.

По данным регионального оперштаба, за последние сутки выявлено 5 019 случаев Covid-19. Умерли 8 человек. «Состояние 580 госпитализированных оценивается как тяжелое, 316 из них находятся в реанимациях, в том числе 243 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов больниц в состоянии средней тяжести составляет 4 877. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщает сегодня оперштаб.

Для сравнения: вчера на ИВЛ было 226 человек, в понедельник – 205 человек.

Всего с начала пандемии в Свердловской области зарегистрировано 308 628 случаев коронавируса, умерли 10 178 человек.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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