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Пятница, 18 февраля 2022, 14:09 мск

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Третьяк: на открытие ледовой арены УГМК привезут сборную России

Глава Федерации хоккея России, депутат Госдумы РФ Владислав Третьяк сообщил, что на открытие ледовой аренды УГМК могут привезти сборную России. «Мы сегодня уже спрашивали, можно ли что-то межународное, может товарищеский матч провести, привезти сюда нашу национальную сборную, сыграть с какой-нибудь профессиональной командой. Это было бы очень здорово, мы ждем этого праздника, надеемся, что нас пригласят», – сказал он на пресс-подходе в Академии единоборств РМК.

Как уже писал «Новый День», АО «Ледовая арена» было учреждено областным правительством и УГМК для строительства ледовой арены на 15 тысяч мест на участке, где раньше стояла недостроенная телебашня. Поблизости от стройплощадки много лет стоял еще один опасный недострой – гостиница «Дели», который впоследствии также снесли для строительства многоуровневой парковки. На церемонии закладки первого камня спортобъекта Андрей Козицын называл срок сдачи – 30 июня 2022 года. Впоследствии срок изменился, по некоторым данным, арена будет сдана уже во второй половине 2023-го, после Всемирных студенческих игр.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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