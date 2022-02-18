На монете к 300-летию Екатеринбурга появится мэрия, Дом Севастьянова или Водонапорная башня

Горожанам предложат проголосовать за памятник архитектуры, который достоин появиться на реверсе юбилейных монет, посвященных 300-летию Екатеринбурга.

Как сообщил на брифинге начальник департамента экономики администрации Алексей Прядеин, уже сегодня на официальном портале Екатеринбурга начнется голосование, которое продлится до 25 февраля. В шорт-лист вошли три объекта: здание администрации города, Дом Севастьянова и Водонапорная башня в историческом сквере.

Всего Центробанком будет отчеканено 3 тысячи серебряных монет, посвященных 300-летнему юбилею Екатеринбурга. Их номинал составит 3 рубля, плановое время запуска в оборот – 2023 год.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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