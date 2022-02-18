Трамвай протаранил мусоровоз (ВИДЕО)

В Екатеринбурге трамвай с пассажирами столкнулся с мусоровозом. Инцидент произошел сегодня в Пионерском поселке. Мусоровоз разворачивался, подавая сигнал о маневре, трамвай, судя по видео с регистратора в кабине, продолжал ехать с прежней скоростью и врезался в спецтранспорт. В итоге разбилось стекло в трамвае, но ни вагоновожатая, ни пассажиры, ни водитель мусоровоза, к счастью, не пострадали. В ГИБДД города уточнили, что ДТП оформили по европротоколу, без вызова сотрудников Госавтоинспекции.

Трамвай врезался в мусоровоз

Пользователи соцсетей, обсуждая видео ЕМУП «Гортранса», удивились тому, что водитель трамвая никак не отреагировал на опасность. На кадрах видно, что он не тормозил. Тем не менее, виновником был признан водитель мусоровоза.

В пресс-службе другого муниципального предприятия – ЕМУП «Спецавтобаза» – пояснили, что водитель и машина проходили обязательный предрейсовый контроль, все было в порядке.

«Мусоровоз имеет большие габариты, чем легковые автомобили. Такой технике не совсем просто развернуться или сдать назад для проезда – много «слепых» зон, где на счету каждый миллиметр. Безусловно, чтобы управлять крупногабаритной техникой нужен большой опыт вождения, внимательность и уверенность на дороге. Но, к сожалению, от таких ситуаций никто не застрахован. К счастью, в ДТП никто не пострадал. С водителем, мы, конечно, проведем работу – напомним правила дорожного движения и объясним, как нужно правильно передвигаться в условиях города. Просим отнестись с пониманием – остановиться и немного подождать, когда видите, как мусоровоз двигается задним ходом», – сказали в пресс-службе предприятия.

Екатеринбург, Елена Сычева

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