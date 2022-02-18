Екатеринбургские военные устроят салют из раритетных пушек в честь 23 Февраля

В Екатеринбурге в честь Дня защитника Отечества вечером 23 февраля будет дан праздничный салют. Он начнется ориентировочно в 21:00 на специально подготовленной площадке в парке Маяковского.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, шесть противотанковых пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны дадут 30 залпов через каждые 30 секунд. Раритетные пушки обеспечат только звук салюта. Фейерверк будут запускаться с передвижных установок на базе автомобилей КамАЗ. В небе можно будет увидеть огненные вспышки под названием «Фиалка», «Вега» и «Ассоль».

Генеральную репетицию праздничного салюта военные провели сегодня. Артиллеристы отрабатывали слаженность действий расчетов ЗИС-3 образца 1942 года и передвижных салютных пусковых установок 2А85. Из израсходованных гильз бойцы выложили на снегу олимпийские кольца в знак поддержки российских спортсменов.

Праздничный салют 23 февраля состоится только в трех городах Центрального военного округа: Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре. Выстрелы из раритетных пушек прозвучат только в столице Урала.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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