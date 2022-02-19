Заболеваемость коронавирусом на Среднем Урале снова снижается

В Свердловской области снова снижается заболеваемость Covid-19. За минувшие сутки было выявлено 4 676 новых случаев, в том числе 1027 в Екатеринбурге. За день было госпитализировано 480 заболевших.

По данным регионального оперштаба, сейчас в больницах находятся 595 пациентов в тяжелом состоянии (из них 256 подключены к аппаратам ИВЛ) и 4 912 пациентов в состоянии средней тяжести. Остальные заболевшие лечатся амбулаторно. За сутки врачи выписали 1041 человек. Оперштаб подтвердил еще 10 смертей пациентов с Covid-19. Общее число жертв болезни в Свердловской области – 10 188.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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