В Екатеринбурге сотрудница банка оформила на знакомую кредит без ее ведома

В Екатеринбурге задержана сотрудница банка, подозреваемая в мошенничестве.

Как сообщили в пресс-службе УМВД города, женщина оформила кредит на свою знакомую из Верхней Пышмы без ее участия. Она использовала документы потерпевшей и ее личные данные, чтобы составить фиктивный кредитный договор на сумму 400 тысяч рублей. Затем банковская сотрудница обналичила заемные деньги через неименную карту и потратила на свои нужды.

Жительница Верхней Пышмы ни о чем не подозревала, пока ей не стали приходить уведомления о необходимости оплатить кредитный долг. Женщина обратилась за разъяснениями в банк, после чего началось расследование. Сотрудники ОЭБиПК городского УМВД установили, что к хищению средств причастна подозреваемая сотрудница. Она полностью созналась в содеянном.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере». Женщине может грозить наказание вплоть до лишения свободы на 6 лет. Сейчас аферистка находится под подпиской о невыезде.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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