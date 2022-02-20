На Среднем Урале – резкое снижение заболеваемости Covid-19

В Свердловской области за минувшие сутки выявлен 3191 новый случай Covid-19. Еще вчера было почти на 1,5 тысячи случаев заражений больше. В Екатеринбурге также впервые за полторы недели выявлено меньше тысячи случаев – 980.

По данным регионального оперштаба, на 20 февраля в больницах находятся 595 пациентов в тяжелом состоянии (из них 256 подключены к аппаратам ИВЛ) и 4900 пациентов в состоянии средней тяжести. Остальные заболевшие лечатся амбулаторно. За сутки врачи выписали 1001 человека. Оперштаб подтвердил еще 9 смертей пациентов с коронавирусом. С начала пандемии болезнь унесла жизни 10 197 свердловчан.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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