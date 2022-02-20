На стройке в Екатеринбурге рабочего засыпало землей в траншее

На строительной площадке на проспекте Академика Сахарова сегодня днем произошел несчастный случай. В траншее глубиной около пяти метров завалило грунтом рабочего – он погиб.

Сообщение о ЧП поступило в 12:04. На место выехали бригада МЧС и криминалисты. Тело мужчины подняли на поверхность с помощью спасательных устройств.

«По предварительным сведениям, молодой человек что-то уронил в траншею, решил спуститься и достать, в этот момент произошел обвал грунта, в результате чего мужчина погиб. Его личность полицией уже установлена: это гражданин Филинских 1983 года рождения, проживавший на съемной квартире в областном центре, он был прописан в Нижней Туре. Вероятнее всего, такое ЧП стало возможным в результате нарушения правил техники безопасности», – сообщил пресс-секретарь полицейского Главка Валерий Горелых.

Следственный комитет и прокуратура проводят проверку. «Проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, тело умершего направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти. Также истребуется документация о выполнявшихся работах на указанном строящемся объекте, о проведении инструктажа рабочих на предмет соблюдения техники безопасности», – сообщили в пресс-службе областного СК.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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