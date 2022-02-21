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Понедельник, 21 февраля 2022, 08:48 мск

Новости Екатеринбург

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Антимонопольщики оштрафовали Водоканал на 5,5 млн рублей

Екатеринбургский Водоканал наказан за нарушение антимонопольного законодательства.

В пресс-службе свердловского УФАС сообщили, что ЕМУП «Водоканал» злоупотребил своим доминирующим положением. Он отказался подключать к системе водоснабжения здание, в котором расположен деловой центр «Искра» в Екатеринбурге. Законных оснований для такого отказа не имелось.

Свердловское УФАС сначала выдало МУПу предупреждение, а затем возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства. Водоканалу назначили штраф в 5,5 млн рублей.

После этого МУП «Водоканал» направил деловому центру подписанный со своей стороны проект договора подключения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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