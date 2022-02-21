За год суды взыскали с должников по коммуналке 9,5 млрд рублей

В 2021 году половина гражданских дел, которые рассмотрели суды Свердловской области, касалась взыскания с должников платы за коммунальные услуги и капремонт.
Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции председатель Свердловского облсуда Владимир Дмитриев. По его словам, в общей сложности с должников взыскали 9,5 млрд рублей, а в 2020 – 6,4 млрд рублей.
Среди уголовных дел на первом месте – кражи (29%), наркоторговля (13,5%), нарушения правил дорожного движения (9,5%).
Екатеринбург, Евгения Вирачева
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