Екатеринбург обошел Москву по качеству уборки снега (ФОТО)

В Екатеринбурге этой зимой качество уборки снега с проезжей части почти не вызывало обычного негодования горожан. Более того, по данным опроса, который провел сервис SuperJob, уральские коммунальщики даже дали фору московским. По качеству уборки улиц Екатеринбург оказался среди российских миллионников на четвертой строчке.

Впрочем, аналитики сервиса признали, что «отзывы о качестве работы коммунальных служб неоднородные». «Часть респондентов рады тому, что на рабочих должностях в коммунальных службах стало меньше трудовых мигрантов: «Сейчас очень качественно, как в 80-е годы, убирают. Спасибо большое русским дворникам». По мнению других, ощущается нехватка рабочих рук: «После грейдеров к остановке не пройти, тротуары не посыпают, во дворах вообще беда», – сообщает портал. Москва же оказалась на пятой строчке рейтинга по качеству уборки города от снега.

Тем не менее, с приходом потепления екатеринбуржцы заметили, что традиционная весенняя грязь возвращается на улицы, т.к. снежные отвалы по обочинам стали таять. «В Москве так же грязно, как в Екатеринбурге, особенно на окраинах, в центре, конечно, чисто», – отмечает корреспондент «Нового Дня», побывавший в выходные в столице.

Екатеринбург, Елена Сычева

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