Ведро для мытья пола и голова оленя. Что дарят на 23 Февраля

Екатеринбурженки активно готовятся к Дню защитника Отечества. Среди популярных подарков – традиционные носки и шоколад. Правда, некоторые дамы выбирают для своих мужчин более экстравагантные подарки – бойцовскую собаку или ведро для мытья пола.

Компания AliExpress сообщает, что перед 23 Февраля спрос на мужские носки увеличился в 8,6 раз. Предпочтение, согласно исследованию, отдается однотонным теплым носкам и комплектам хлопковых носков по 10 пар в упаковке. Корреспонденты «Нового Дня» побеседовали с продавцами магазина Super Socks – и, действительно, в феврале увеличился спрос на носки 39-43 и 40-45 размеров.

«Вот покупают тонкие носки с принтами: желтые с пистолетами, с надписями «Пивозавр» или «Выпей винишка». Мы не считаем, конечно, сколько покупают в день, но молодые девушки покупают большие размеры, явно не себе. Еще в последнее время заметили, что за мягкими тапочками в форме животных заходят, они безразмерные, в основном для мужчин и покупают: собачек, дракончиков, это милый подарок на 23 февраля», – сообщила «Новому Дню» продавец Олеся.

Также мы поговорили с Валерией Чадовой, сотрудницей праздничного агентства «Обостряй чувства». Как сообщила «Новому Дню» Валерия, сейчас женщины практически не дарят подарки, связанные с военной тематикой, для большинства клиенток агентства День защитника Отечества – просто повод порадовать близкого человека.

«Как рассказывают коллеги, еще несколько лет назад женщины дарили своим мужчинам торты в виде самолетов, декоративные ящики для алкоголя в виде танков и разные подобные вещи. Сейчас ситуация изменилась, у тех клиенток, которых я веду, парни и мужья в основном не служили в армии. Чаще женщины планируют дарить наборы из сладостей, фигурный шоколад или какую-то экзотическую еду, фрукты. Носки и пена для бритья, кстати, тоже в ходу, но это больше как шутка идет. Один заказ был на торт в виде баллончика пены, это забавно. Другая дама планирует подарить своему парню ведро для мытья полов со шваброй самоотжима, мы это навороченное ведро уже получили, девушка в восторге. Еще для одной пары мы готовим праздник, где женщина вручит своему мужу щенка немецкой овчарки, мол, ты не служил, так пусть хоть собака будет служебная. Они это точно обговаривали, муж в курсе подарка и рад ему», – пояснила Валерия Чадова.

На сайте «Авито» в подарок мужчинам представлен большой выбор фигурного шоколада. Есть сладости в виде пистолетов, танков, медведей, настоящих пельменей и другого. Кроме того, представлен выбор самодельных подарков. На «Авито» для мужчины можно приобрести вязаную женскую грудь или трофейную голову оленя в натуральную величину.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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