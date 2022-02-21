«Газель» протаранила машину реанимации, которую отбросило на пешехода (ФОТО)

В Екатеринбурге «газель» протаранила реанимобиль, который вез тяжелого пациента в больницу. От удара машину скорой помощи отбросило на пешехода и Toyota Rav-4. Пострадали врачи, пациент реанимобиля и пешеход. Все они госпитализированы.

Инцидент произошел сегодня в 11:15 на перекрестке Фурманова – Московская. Автомобиль реанимации ехал со включенной сиреной, что давало ему право проехать на красный сигнал светофора. Но водитель «газели» не пропустил скорую и врезался ей в бок. От удара реанимобиль откинуло на пешехода, который переходил дорогу, а затем – на автомобиль Toyota Rav-4.

«В результате ДТП пострадали три пассажира автомобиля скорой медицинской помощи и один пешеход. Все они с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения», – сообщили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Очевидцы рассказывают, что в машине скорой помощи был тяжелый пациент, которого нужно было экстренно госпитализировать. Пострадали также врачи, которые на момент аварии оказывали больному первую помощь, поэтому не были пристегнуты ремнями. У женщины-пешехода, по предварительным данным, перелом ноги и сотрясение мозга.

Сотрудникам ГИБДД 30-летний водитель «газели» рассказал, что не услышал сирену скорой помощи, стараясь проскочить на зеленый сигнал светофора.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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