Объявлен конкурс на место директора «Губернаторского лицея» (ФОТО)

Стартовал прием заявок на конкурс для желающих возглавить «Губернаторский лицей» в районе Солнечном. Учредитель конкурса – областной минобр. Документы принимаются до 24 февраля.

Как сообщает пресс-служба «Форум-групп», участниками конкурса могут стать руководители образовательных организаций или их заместители со стажем работы на этой должности не менее 3 лет и имеющие опыт педагогической деятельности от 5 лет.

В рамках основного этапа конкурса участники получат домашнее задание – разработать проект концепции развития «Губернаторского лицея» на 5 лет и подготовиться к его защите.

Защита концепций состоится 10 марта. Тогда же конкурсанты примут участие в деловой игре и пройдут личные интервью. Финал конкурса – 11 марта. Среди членов жюри – представители минобразования, мэрии, директора вузов и школ Екатеринбурга, а также представители девелопера «Форум-групп».

Напомним, на днях Свердловская область получила первый транш инфраструктурных бюджетных федеральных кредитов на строительство «Губернаторского лицея» – 310 млн рублей. «Губернаторский лицей» – ядро социально-образовательного кластера в Солнечном, все объекты которого взаимосвязаны и будут функционировать в синергии. В составе комплекса лицея будут общеобразовательная школа и общественный центр района, инновационный детский сад на 300 мест с блоком дополнительного образования.

Концепцию проекта «Губернаторский лицей» компания «Форум-групп» разработала совместно с архитектурным бюро из Нидерландов Atelier PRO Architects.

«Главные отличия самого лицея от типовых школ – многофункциональные и трансформируемые помещения, проницаемые пространства и программирование социально-образовательного центра, как общественного центра для жителей района. Общий принцип проекта – принцип «открытой школы». Пространства лицея трансформируются благодаря раздвижным перегородкам, мобильной эргономичной мебели и оснащению мультимедийным оборудованием под разнообразные сценарии учебного процесса для групповой и индивидуальной работы», – рассказал руководитель направления развития социальной инфраструктуры «Форум-групп» Антон Зелов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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