В Свердловской области возможны помехи в телеэфире из-за солнечной интерференции

С 22 февраля наступает период весенней солнечной интерференции. Это космическое явление, которое вызывает перебои в сигналах спутников связи. Российская телевизионная и радиовещательная сеть предупреждает о возможных помехах на телеэкранах в это время.

Интерференция возникает, когда Солнце встает ровно позади спутников связи, на одной оси с антенной и приемной станцией. Солнце – мощный источник радиоволн, и его сигналы «засвечивают» сигнал спутника. Как объясняют специалисты, суть явления проще понять, если представить, что позади свечи включили прожектор, свеча станет незаметна в потоке света. В такой позиции спутник находится несколько минут. Затем из-за вращения Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под солнечной «засветки».

«Вплоть до 8 марта с 13:37 до 14:23 изображение в телевизоре может кратковременно «замерзнуть», распасться на пиксели или полностью пропасть. Как пояснили связисты, не все приемное оборудование телезрителей способно быстро поймать после «засветки» сигнал со станции. Телевизоры или приставки с устаревшим программным обеспечением могут накапливать ошибки. В этом случае продолжительность помех может длиться от нескольких секунд до 17 минут. Если качество изображения не приходит в норму, рекомендуется перезагрузить телевизор или приставку. Для этого нужно на минуту выключить телевизор и приставку из розетки и включить заново. Если это не помогло, необходимо запустить в меню автопоиск каналов. Это позволит восстановить прием», – советуют связисты.

Солнечная интерференция происходит дважды в год: весной и осенью. Явление связано с вращением Земли вокруг Солнца и наклоном земной оси. График кратковременных отключений телетрансляций можно посмотреть здесь, либо во вкладке «Вещание» в мобильном приложении «Телегид».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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