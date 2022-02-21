В Березовском мусоровоз насмерть сбил пенсионерку

В городе Березовском сегодня днем мусоровоз сбил насмерть пожилую женщину. Машина двигалась задним ходом, когда бабушка попала под колеса.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции, ДТП случилось на улице Академика Королева. Место, где был сбит пешеход, уточняется: это произошло либо в дворовом проезде, либо при выезде машины со двора.

«Вывозом мусора в Березовском занимается один из подрядчиков регионального оператора. В настоящее время проверку проводят сотрудники Госавтоинспекции – они работают на месте и выясняют все обстоятельства инцидента, опрашивают очевидцев и водителя. Правовую оценку произошедшему могут дать только сотрудники полиции. Водитель попавшего в аварию мусоровоза прошел предрейсовый осмотр и медосвидетельствование, был допущен к выполнению рейса, спецтехника была исправна», – сообщили в пресс-службе регионального оператора по вывозу мусора.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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