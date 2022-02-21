На Среднем Урале выявлено 3550 новых случаев Covid-19

Свердловская область держится в пятерке регионов России с самой высокой заболеваемостью Covid-19, но смертность от болезни в регионе снижается. По данным федерального оперштаба, за минувшие сутки на Среднем Урале выявлено 3 550 новых случаев коронавируса. За день было госпитализировано 220 пациентов.
При этом зарегистрировано еще 7 случаев смерти пациентов с ковидом. Число выздоровевших на 21 февраля составило 997 человек.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
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