В Екатеринбурге открыли памятник героям фильма «Офицеры» (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге у Суворовского военного училища открылся памятник «Есть такая профессия – Родину защищать», созданный по мотивам культового советского фильма «Офицеры». Скульптура представляет одну из финальных сцен ленты, где встречаются Алексей Трофимов, его жена Любовь и внук Иван, курсант Московского Суворовского училища, а также бывший командир Трофимова Иван Варрава, в честь которого и назвали мальчика. Открытие памятника приурочили к 100-летию празднования Дня защитника Отечества.

«Для многих поколений жизнь военнослужащих начиналась именно с этого фильма, ставшего символом беззаветного служения Отчизне. Я уверен, что эта композиция для стоящих сегодня здесь суворовцев станет символом преданности нашей родине – великой России, важнейшим нравственным ориентиром и примером мужества и стойкости», – отметил заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-майор Рустам Минникаев.

В торжественной церемонии также приняли участие полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, соучредитель Фонда святой Екатерины Андрей Симановский и директор Фонда Александр Андреев.

Открытие началось с показательного выступления роты почетного караула ЦВО и оркестра, после суворовцы поприветствовали присутствующих троекратным «Ура!» и исполнили гимн России, а затем произошла собственно презентация скульптуры.

Ее выполнила студия военных художников имени Грекова при поддержке Фонда святой Екатерины. «Для Фонда поддержка в воспитании подрастающего поколения в любви к Родине является важнейшим направлением. Благодарю руководство суворовского училища за тот высокий уровень сотрудничества, за ту дружбу, которая сложилась у нас на протяжении долгих лет. Каждый год суворовское училище выпускает сотни ребят, которые становятся офицерами вооруженных сил Российской Федерации», – подытожил Александр Андреев.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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