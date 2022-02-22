Всех прибывших из Донбасса протестируют на Covid-19, а желающих взрослых – привьют

Эвакуированных на Урал жителей ДНР и ЛНР протестируют на коронавирус, а взрослым по желанию поставят прививку. Об этом сообщил сегодня на брифинге, отвечая на вопрос «Нового Дня», замгубернатора Павел Креков.

«Любые организованные группы, прибывающие в регион, всегда дополнительно тестируются, – подчеркнул он. – Все прибывающие будут тестированы и экспресс-тестом, и ПЦР».

Взрослым беженцам, кроме того, могут поставить прививку. «Да, будем вакцинировать всех желающих,– подтвердил Креков. – Более 500 тысяч доз вакцины в регионе для взрослых. Любой может быть вакцинирован, в том числе из ДНР и ЛНР. Это никак не отразится на наших дефицитах вакцины. Лучше всего делать это выездным способом. Близлежащая больница организует выезд и привьет их».

Сложнее дело обстоит с детьми с юго-востока Украины. «У меня нет цифр, сколько детей будет в группах. Группы даже не сформированы, и сказать, сколько там детей, женщин, лиц старше 65 лет нет возможности. Второе – вакцина «Спутник М» для подростков у нас ожидается в конце февраля. И в первую очередь будет использована для тех, кто уже согласился на вакцинацию», – пояснил чиновник.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Евгения Вирачева

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