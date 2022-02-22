Что делать инвесторам в условиях обвала российского рынка

Российский рынок переживает один из сильнейших обвалов, акции за последние сутки сильно упали в цене. Инвесторы рассматривают разные варианты действий: докупить акции по низкой цене, продать, пока не подешевели еще сильнее, или оставить все без изменений.

Портфели инвесторов сильно похудели, в цене упали акции таких российских компаний, как «Сбербанк», VK, «Газпром», «Аэрофлот» и другие. Это не могло не вызвать определенных волнений у инвесторов. «Новый День» опросил нескольких свердловчан, которые инвестируют в российские компании. У каждого из них есть свой план дальнейших действий на рынке.

58-летняя учительница русского языка Анна Глухова, проживающая в Каменске-Уральском, решила вывести все деньги из своего портфеля. Женщина уверена, что в России скоро начнется экономический кризис, поэтому российский рынок рухнет. Инвестиционным портфелем женщины занимается ее дочь-студентка Анастасия, которая сегодня продала все акции матери.

«Я сразу говорю, что не принимала сама такое решение, это мама решила подстраховаться. У нее на момент вывода в портфеле было около 51 тысячи рублей, – рассказала «Новому Дню» Анастасия. – Видя, что «Яндекс» упал на 19%, «Сбербанк» на 26%, «М.Видео» на 25% и так далее, мама решила, что скоро все рухнет еще глобальнее, поэтому стоит вывести деньги. Это ее деньги, и ей решать. Она мне сказала, что дефолт пережила, и лучше сделает так».

Стратегию ожидания выбрала для себя екатеринбурженка Ольга, убыток которой составил около 30 тысяч рублей, хотя деньги были вложены не только в российские компании. «У меня было вложено почти 400 тысяч рублей в российские и зарубежные компании, сейчас буду ждать, пока снова поднимутся. Не вижу смысла выводить деньги, это накопления на квартиру, ну получу я их, и что с ними делать?» – пояснила «Новому Дню» Ольга.

Программист из Екатеринбурга Алексей Колыванов продолжит покупать акции каждый месяц, так как не планирует выводить деньги еще долгое время. «У меня длинный горизонт инвестирования, десятки лет, и деньги на инвестиции появляются каждый месяц, высокая переносимость риска. Для своей ситуации считаю, что надо брать (акции упавшие в цене). Если будет расти – отлично, взял задешево, если будет падать – отлично, со следующей ЗП возьму еще дешевле, если будет долго ползти в боковике – отлично, несколько раз возьму задешево. Плюс-минус 10% в моем итоговом результате почти не скажутся, – пояснил «Новому Дню» Алексей. – Вообще, все зависит от того, какие у тебя цели: если ты долгосрочный инвестор, надо брать, если трейдер с собственной стратегией – надо подумать, а если хочешь отдать свои деньги нормальным пацанам – надо скидывать».

Данную ситуацию прокомментировал директор екатеринбургского филиала «БКС – Мир инвестиций» Андрей Цуран: «В понедельник российский рынок испытал очередное – на этот раз рекордное, падение, а курс доллара устремился к отметке в 80 рублей. Неопределенность пугает, поэтому многие инвесторы предпочли все продать и уйти в доллары».

Российским инвесторам Андрей Цуран советует не скупать валюту сейчас, когда она на пике, и не продавать все имеющиеся акции с убытком.

«Если рассматривать акции как вложение в реальный бизнес, то бизнес многих компаний не стал хуже за последние дни: если вы покупали акции Сбера по 300 рублей и считали это хорошей инвестицией, то почему вы считаете плохой инвестицией возможность купить ту же компанию за 200 рублей? – пояснил собеседник «Нового Дня». – Если портфель российских акций показывает в вашем приложении страшный минус – перестаньте смотреть на него каждый день – ничего кроме депрессии это не принесет. Такое уже было и в 2008, и в 2014, и в 2020 годах. И мы видели потом и восстановление, и приток капитала на наш рынок. Важно помнить, что самый темный час бывает перед рассветом, а конца света пока не произошло».

Эксперт поясняет, что при наличии свободных средств можно присмотреться к акциям компаний, ориентированных на экспорт, и не связанных напрямую с государством. Сейчас эти акции стоят дешево, выигрывают от девальвации и сулят хорошие дивиденды. Также и акции экспортеров могут послужить вполне неплохой защитой от девальвации рубля.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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