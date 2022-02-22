На Среднем Урале резко выросло число госпитализаций с Covid-19

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 3667 случаев коронавируса. По данным федерального оперштаба, за день было госпитализировано 729 заболевших – это более чем в три раза больше, чем вчера (220 человек). При этом растет количество выписанных пациентов, их уже 1122. Оперштаб подтвердил еще 8 случаев смерти пациентов с Covid-19.

Ранее вице-губернатор Павел Креков сообщил, что наряду с «омикроном» в Свердловской области продолжает циркулировать штамм «дельта», который дает более тяжелое течение болезни. На сегодняшний день в стационары попадают пациенты 60-70 лет. Чаще всего они инфицированы именно «дельтой».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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