Первого замглавы Камышловского района обвиняют в том, что он получил взятку и купил снегоход по подложным документам

Первому заместителю главы администрации Камышловского района вынесли обвинительное заключение по делу о получении взятки и использовании подложного документа.

По данным следствия, в 2016-2017 годах обвиняемый получил взятку от руководителя коммерческой организации за содействие в деятельности по муниципальным контрактам. Как сообщает старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова, общая сумма взятки составила более 500 тысяч рублей. Фигурант также обвиняется в том, что приобрел снегоход, поставил его на государственный учет, используя при этом заведомо подложные документы.

Сейчас первый заместитель главы обвиняется по ч .5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере в виде денег, иного имущества и в виде незаконного оказания услуг имущественного характера» и ч.3 ст.327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа».

Уголовное дело направлено в Камышловский районный суд. Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, на имущество обвиняемого наложен арест на сумму свыше четырех миллионов рублей.

«Указанные преступления были выявлены в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведённых сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области, – отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. – На протяжении всего расследования сотрудники областного полицейского главка осуществляли оперативное сопровождение по данному делу», – отметил полковник Горелых.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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