Путин наградил экс-главу свердловского правительства орденом

Президент России Владимир Путин наградил Орденом Почета губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. Он, напомним, ранее занимал пост главы правительства Свердловской области, а после – был гендиректором группы «Т-Плюс».

По информации источников «Нового Дня», высокая награда Денису Паслеру дана напоследок, сам он готовится покинуть государственную службу и вернуться в бизнес. По некоторым данным, ему предложат пост в структурах Виктора Вексельберга.

Екатеринбург, Елена Сычева

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