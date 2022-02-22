российское информационное агентство 18+

Вакцинация детей началась

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 22 февраля 2022, 21:44 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Путин наградил экс-главу свердловского правительства орденом

Президент России Владимир Путин наградил Орденом Почета губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. Он, напомним, ранее занимал пост главы правительства Свердловской области, а после – был гендиректором группы «Т-Плюс».

По информации источников «Нового Дня», высокая награда Денису Паслеру дана напоследок, сам он готовится покинуть государственную службу и вернуться в бизнес. По некоторым данным, ему предложат пост в структурах Виктора Вексельберга.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Политика, Россия,