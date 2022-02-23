Стоимость туров взлетела на тысячи рублей из-за скачка курса доллара и евро

Туристы, которые не успели оплатить свои туры до роста курса валют, теряют сейчас по 5-15 тысяч за путевку. Туроператоры установили внутренний курс выше курса Центробанка: евро подняли до 93 рублей, доллар – до 82,5.

По официальным данным, на сегодня Центробанк РФ установил курс доллара на уровне 80,42 рубля, евро – 90,88 рубля. Но российские туроператоры уже давно применяют для рассчетов свой «внутренний курс», который за последние дни вырос существенно. Туристы, которые не успели оплатить путевки до 21 февраля, теряют сейчас по 5-15 тысяч рублей при средней цене отдыха 1500-2500 долларов/евро.

«Курс, конечно, не первый день растет. Все, кто это понимал, старались внести оплаты еще на прошлой неделе. Тогда можно было оплатить операторам по курсу 77 рублей за доллар. Например, при стоимости тура в 2 тысячи долларов получалось около 155 тысяч рублей. Потом доллар вырос до 78, сегодня – выше 82 рублей. То есть за такой же тур придется отдать уже 164 тысячи рублей, – рассказала «Новому Дню» турагент из Екатеринбурга Ирина Чернова. – Вчера утром многие операторы принимали оплаты еще по старому курсу. Всех, кто внес вчера утром оплату, постарались провести по старому курсу. После обеда такого шанса уже не было».

По данным сервиса «Туркасса», на сегодняшний день курс валют у всех российских операторов действительно выше, чем официальный. Например, у Anex Tour доллар – по 82,51, евро – по 93,24 рубля; у «Библиоглобуса» и Pegas Touristik – 82,43 и 93,15 соответственно.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»