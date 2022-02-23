В Екатеринбурге зарегистрировали в два раза больше заболевших Covid-19, чем вчера

В Свердловской области за сутки зарегистрировали 4061 новый случай коронавируса, при этом более половины – 2 374 – в Екатеринбурге. Это максимальное количество заболевших за день в уральской столице за последние недели.

По данным регионального оперштаба, вчера в Екатеринбурге было выявлено 1 223 случая, еще днем ранее – 680. Ранее вице-губернатор Павел Креков говорил, что заболеваемость начала снижаться именно в Екатеринбурге: так было и в предыдущие волны пандемии. С чем связан рост числа заболевших за последний день, не известно.

В больницах Свердловской области сейчас 675 пациентов с коронавирусом, чье состояние врачи оценивают как тяжелое. Из них 350 – в реанимациях, 258 – на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести находятся 4 812 человек. Остальные пациенты – в удовлетворительном состоянии.

От коронавируса за последние сутки умерли 9 человек, всего с начала пандемии скончались 10 221.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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